شولتس يندد بعمل "شنيع" بعد هجوم ميونيخ

ندّد المستشار الألمانيّ أولاف شولتس بعمل "شنيع"، بعد عملية دهس استهدفت حشدًا في ميونيخ وأوقعت 28 جريحًا.وتوعّد بمعاقبة طالب لجوء أفغاني يشتبه بأنه نفذها وترحيله من ألمانيا.وقال شولتس أمام الصحافيين: "هذا المجرم لا يمكنه أن يتوقع أي رحمة. يجب معاقبته وعليه أن يغادر البلاد".