إلقاء القبض على أشخاص على صلة بحريق شب في صربيا

ألقت الشرطة الصربية القبض على أربعة أشخاص على صلة بحريق شب، في دار لرعاية المسنين، وفق ما أعلنت الحكومة في صربيا.وكان قد شب الحريق الشهر الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين.وأُلقي باللوم في الحريق الذي اندلع في باراييفو، وهي بلدة تقع على مشارف العاصمة بلغراد، على الإهمال كما حدث في انهيار مظلة في محطة قطار في مدينة نوفي ساد بشمال البلاد في تشرين الثاني مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.وقالت الشرطة إنّ أربعة مشتبه بهم، وهم مسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الإشراف على التفتيش ذُكرت أسماؤهم بالأحرف الأولى فقط، متهمون بإساءة استخدام مناصبهم والإهمال.وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه "يشتبه في أنهم سمحوا بتشغيل دار رعاية المسنين في باراييفو دون استيفاء الشروط اللازمة ومن دون موافقة الوزارة المختصة على خطط السلامة من الحرائق".وقال مكتب المدعي العام في البداية إن الحريق الذي اندلع في دار رعاية المسنين في باراييفو تسبب فيه أحد النزلاء الذي كان من بين القتلى.