الإمارات تبدأ رسم ممرات التاكسي الجوي وطائرات الشحن المسيرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان، البدء في تخطيط ممرات التاكسي الجوي وطائرات الشحن المسيرة.



وتسعى الدولة الغنية بالنفط والغاز إلى تقديم نفسها كمجتمع يتمتع بالتطور التكنولوجي في الشرق الأوسط، إذ بدأت إمارة دبي في 2017 اختبار مركبات تاكسي طائر بمقعدين من إنتاج شركة فولوكوبتر الألمانية.



وفي أيلول، قالت شركة جوبي للطيران المصنعة لمركبات التاكسي الطائر ومقرها الولايات المتحدة إنها تقدمت بطلب للحصول على شهادة تسمح لها بتشغيل خدمات النقل الجوي التجاري في الإمارات.



وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي: "تمثل هذه الجهود لرسم وتخطيط الممرات الجوية للتاكسي والمركبات المأهولة والمستقلة محطة رئيسية ستساهم في بناء وسائط التنقل الجوي المتقدم ضمن البنى التحتية في دولة الإمارات. كما تضمن هذه المبادرة الاعتماد الآمن والفعال لحلول التنقل الجوي في المناطق الحضرية".



وأوضحت الهيئة أن المسارت الجوية والأُطر التنظيمية الخاصة بها من المقرر تصميمها خلال العشرين شهرا المقبلة.



وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن خدمات التاكسي الطائر من المتوقع أن تبدأ في 2026.



وتعمل الهيئة وفقا للبيان على تطوير الخرائط بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي، وهو ذراع الأبحاث التطبيقية لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ومقره أبوظبي، وأسباير، ذراع تطوير الأعمال وإدارة المشاريع التكنولوجية لدى المجلس.