حماس تؤكد التزامها بمبادلة الرهائن وفق الجدول الزمني المحدد

أكدت حركة حماس في بيان، أنها ملتزمة بتنفيذ عملية الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة "وفقا للجدول الزمني المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار".



وجاء في بيانها: "تؤكد حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد"، مضيفة أن محادثات القاهرة الهادفة إلى تجاوز المأزق وتنفيذ اتفاق الهدنة كانت "إيجابية".