زعيم الحوثيين: سنقوم بعمل عسكريّ على الفور إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على غزة

أكّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أنّهم سيقومون بعمل عسكريّ على الفور، إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على قطاع غزة.



وقال الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب إنّه سيلغي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسيترك أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كل الرهائن الإسرائيليين في حلول ظهر يوم السبت المقبل.