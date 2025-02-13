عشرات آلاف الأردنيين في شوارع عمّان

اصطف عشرات آلاف الأردنيين على جانبي الطريق قرب المطار وحتى بوابة القصر الملكي في عمان لاستقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العائد من واشنطن، تعبيرًا عن تأييدهم لموقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.



ورغم الجو البارد والماطر أحيانا، تجمع رجال ونساء وأطفال على طول الطريق من مطار ماركا في عمان وصولًا إلى مدخل "قصر رغدان" لمسافة نحو 7 كيلومترات، بينما انتشر رجال الأمن والحرس الملكي بكثافة، وفقا لمصوري فرانس برس.



وحمل هؤلاء صورا للعاهل الأردني كتب على بعضها "معك سيدنا" و"الأردن ثابت في وجه العواصف بقيادتك"، كما حملوا صوره وولي عهده الأمير حسين بالزي العسكري.



ورفعوا أعلام الأردن بينما ارتدى كثيرون الشماغ الأردني الأحمر والأبيض فيما وضع البعض الكفية الفلسطينية البيضاء والسوداء.



ورُفِعت لافتات كتب على بعضها "الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين" و"لا لتهجير اخوتنا"، إلى جانب خارطة الأردن رسمت بألوان العلم الوطني وكتب أسفلها "كلنا مع الملك".



ووصلت طائرة الملك عبد الله الثاني بحدود الساعة 13:00 ظهرا (10:00 ت غ).



وسار موكبه في الطريق بينما ظهر الملك مبتسما واخرج يده من نافذة السيارة ملوحا لمستقبليه في جانبي الشارع ليشكرهم، فيما قاد ولي عهده الأمير حسين السيارة وحياهم أيضا.

