إسرائيل: على حماس إطلاق 3 رهائن أحياء يوم السبت

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر بأن على حركة حماس "إطلاق 3 رهائن أحياء" يوم السبت بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلا فستستأنف إسرائيل الحرب.



وشدد مينسر على أن "تفاهمات وقف إطلاق النار توضح أنه يجب على حماس إطلاق الرهائن الثلاث أحياء يوم السبت". وأضاف أنه "إن لم يتم إطلاق هؤلاء الثلاثة، ولم تعد لنا حماس رهائننا بحلول ظهر السبت، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي".