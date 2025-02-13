إحباط مخطط اعتداء على مركز لاستقبال مهاجرين في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية "إحباط" مخطط لتنفيذ اعتداء على مركز لاستقبال طالبي لجوء، وتوقيف مشتبه به في الحادية والعشرين من العمر.



وأفادت النيابة العامة والشرطة في بيان، بضبط أجهزة متفجرة قوية لدى المشتبه به بعدما تبلغت السلطات بأنه يعتزم "تنفيذ اعتداء قريبا على مركز إيواء موقت لطالبي اللجوء" في شرق ألمانيا.