ماسك: العديد من وكالات الحكومة الاتحادية يتعين إغلاقها

رأى الملياردير إيلون ماسك أنّ العديد من وكالات الحكومة الاتحادية يتعين إغلاقها في إطار مساعي الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لإجراء إصلاحات جذرية بالحكومة الأميركيّة.



وقال ماسك في مداخلة، بالفيديو، خلال قِمة الحكومات العالمية، في دبي: "نحن بحاجة إلى إغلاق وكالات بأكملها، بدلا من الحفاظ على أجزاء منها. ترك أجزاء منها أمر سهل. لكنه مثل ترك عشبة ضارة".



وأضاف: "إذا لم تقم بإزالة الجذور، فسيكون من السهل أن تنمو العشبة الضارة مجددا. وإزالة الجذور قد لا يمنع العشبة من الظهور مجددا، ولكنه يجعل الأمر أكثر صعوبة".



ولفت إلى أنّه "لذلك يتعين علينا حقًا إغلاق وكالات بأكملها، العديد منها".



وجاءت التعليقات بعد أن اضطر ماسك هذا الأسبوع للدفاع عن دوره كمسؤول غير منتخب مُنح سلطة غير مسبوقة من الرئيس الجمهوريّ لتفكيك أجزاء من الحكومة الأميركية.

