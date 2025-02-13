(ريا) نقلًا عن الكرملين: بوتين وترامب قد يتحدثان هاتفيا مرة أخرى

أكّدت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد يتحدثان هاتفيا مرة أخرى قبل أن يلتقيا شخصيا.



وأفادت الوكالة نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن من غير المستبعد إجراء مثل هذا الاتصال.



وتحدث ترامب وبوتين لأكثر من ساعة عبر الهاتف أمس الأربعاء، وهو أول اتصال مباشر يتم الإعلان عنه بين الرئيسين الأميركيّ والروسيّ منذ أن اتصل بوتين بالرئيس الأميركيّ السابق جو بايدن قبل وقت قصير من إصدار الأمر بإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في شباط 2022.



وعبّر الكرملين عن إعجابه بموقف الرئيس الأميركيّ إزاء إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال إنه يجري التجهيز لعقد اجتماع ثنائي بين ترامب وبوتين.