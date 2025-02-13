زيلينسكي يريد التوافق على موقف مع واشنطن قبل أي مفاوضات مع موسكو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يريد التوافق على موقف مع واشنطن قبل اجراء أي مفاوضات مع روسيا.



وقال زيلينسكي غداة اجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالين منفصلين مع رئيسي أوكرانيا وروسيا إن "الاجتماعات بين أوكرانيا والولايات المتحدة تشكل أولوية بالنسبة الينا. وفقط بعد اجتماعات مماثلة، بعد اعداد خطة هدفها وضع حد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتقد انه سيكون امرا منصفا التحدث الى الروس".