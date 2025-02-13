مصدر في جهاز الأمن الأوكرانيّ لرويترز: هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية ضربت محطة لضخ النفط

أكّد مصدر في جهاز الأمن الأوكرانيّ لرويترز أنّ هجومًا بطائرات مسيرة أوكرانية ضربت محطة لضخ النفط في منطقة تفير الروسية الليلة الماضية، مما تسبب في تسرب منتجات نفطية واندلاع حريق.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، شمل إسقاط تسع منها فوق منطقة تفير حيث تقع محطة الضخ.