اردوغان: خطة ترامب بشأن غزة تشكل تهديدا كبيرا للسلام العالمي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تشكل تهديدا كبيرا للسلام العالمي.وفي حديثه مع قناة ناراسي التلفزيونية الإندونيسية، تناول أردوغان خطة ترامب لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة والسيطرة عليه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".وقال اردوغان: "أرى قرار ترامب بإبرام مثل هذه الاتفاقية مع قاتل مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتهديداته بمثابة تهديد كبير للسلام العالمي". وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يمكن لأحد أن ينتزع غزة من الفلسطينيين، ومن سكان غزة. إن الجرأة على فعل شيء كهذا تمثل، وقبل كل شيء تهديدا مختلفا تماما للسلام العالمي".وأوضح أيضا أنه لا يجد تصريحات ترامب، التي ترقى إلى ما أسماه "تحديات للعديد من دول العالم"، ملائمة.وقال: "أملي هو أن يتم تصحيح مثل هذه الأخطاء في أقرب وقت ممكن، وأن يعدل عملاق عالمي مثل الولايات المتحدة بسرعة عن هذه الأخطاء حتى يتحقق السلام العالمي".