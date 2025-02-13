بيسكوف: أوكرانيا ستشارك في أي محادثات لإنهاء الحرب

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ أوكرانيا ستشارك "بطريقة أو بأخرى" في أي محادثات لإنهاء الحرب لكن سيكون هناك مسار أميركيّ روسيّ منفصل للمحادثات، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.