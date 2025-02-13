فرنسا: الاتحاد الأوروبي يعمل باتّجاه تخفيف العقوبات على سوريا "بشكل سريع"



أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الخميس أن الاتحاد الأوروبي يعمل في اتّجاه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل سريع، في وقت تستضيف باريس مؤتمرا بشأن العملية الانتقالية في البلاد بعد إطاحة حكم عائلة الأسد.



وقال بارو "نعمل مع نظرائنا الأوروبيين باتّجاه رفع سريع للعقوبات الاقتصادية على القطاعات"، بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 كانون الثاني على تخفيفها، بدءا بقطاعات أساسية مثل الطاقة.