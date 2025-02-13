الجيش الاسرائيلي يعلن قصف قاذفة صواريخ في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف قاذفة صواريخ في قطاع غزة بعدما رصد إطلاق صاروخ قال إنّه سقط داخل القطاع الفلسطيني.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "ضرب قاذفة صواريخ تمّ رصد إطلاق صاروخ منها في قطاع غزة"، وذلك بعدما أعلن أنّ صاروخا أُطلق من غزة سقط في القطاع الفلسطيني.