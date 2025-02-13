ماكرون يقترح على السلطات السورية الانتقالية المشاركة في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس السلطات السورية الانتقالية الى المشاركة في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية الذي لا يزال نشطا في هذا البلد.



وقال ماكرون في ختام مؤتمر حول سوريا في باريس إن "مكافحة داعش (التسمية العربية لتنظيم الدولة الاسلامية) هي أولوية مطلقة. من هنا، فإن إقامة شراكة وثيقة مع التحالف (الدولي لمكافحة الجهاديين) هي فكرة جيدة جدا".