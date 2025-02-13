مسؤول أممي: "الكارثة الإنسانية مستمرة" في قطاع غزة رغم الهدنة

أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن "الكارثة الانسانية مستمرة" في غزة رغم الهدنة، داعيا الى تسهيل ايصال المساعدات الانسانية للقطاع المدمر.



وقال يورغي موريرا دا سيلفا، وهو ايضا مساعد للأمين العام للأمم المتحدة بعد زيارة ميدانية، أن "الكارثة الانسانية مستمرة في غزة رغم ان وقف اطلاق النار شكل استراحة مرحبا بها"، داعيا الى وقف مستدام لاطلاق النار والافراج الفوري عن جميع الرهائن وايصال للمساعدات الانسانية "من دون معوقات".