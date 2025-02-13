أوكرانيا تؤكد أنها تسيطر على 500 كلم مربع من منطقة كورسك الروسية

أعلنت أوكرانيا أنها تسيطر على 500 كلم مربع من منطقة كورسك الروسية، تعتزم استخدامها في عملية تبادل مع موسكو، أي أقل بـ200 كلم مربع مما كانت تسيطر عليه في تشرين الثاني.



وكتب رئيس أركان القوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على فيسبوك: "لدينا منطقتنا الأمنية الخاصة على أراضي روسيا الاتحادية ... تغطي حوالى 500 كلم مربع".