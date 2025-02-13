روته: أوكرانيا لم تتلق أي وعود بنيل عضوية حلف شمال الأطلسي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته للصحفيين أن زعماء الحلف لم يقطعوا أي وعود لأوكرانيا بالحصول على عضوية التكتل العسكري إذا توصلت إلى اتفاق سلام مع روسيا.



وقال روته: "علينا أن نتأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحاول مرة أخرى مهاجمة أوكرانيا، وهذا أمر محوري... لكن لم يكن هناك أي وعد لأوكرانيا بأنها ستصبح جزءا من حلف شمال الأطلسي في إطار اتفاق سلام".