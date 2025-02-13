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حاملة طائرات للبحرية الأميركية تصطدم بسفينة تجارية قرب مصر
أخبار دولية
2025-02-13 | 13:18
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حاملة طائرات للبحرية الأميركية تصطدم بسفينة تجارية قرب مصر
أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات تابعة لها اصطدمت بسفينة تجارية بالقرب من مصر لكنها لم تتعرض لأضرار جسيمة ولم يسفر التصادم عن إصابات.
وذكرت البحرية في بيان، أن حاملة الطائرات هاري إس. ترومان اصطدمت بسفينة بشيكتاش-إم في وقت متأخر من مساء الأربعاء في أثناء عملها بالقرب من بورسعيد في مصر.
وقالت "لم يعرض الاصطدام حاملة الطائرات هاري إس. ترومان للخطر حيث لم ترد تقارير عن حدوث تسرب المياه إلى داخلها أو وقوع إصابات. ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة".
أخبار دولية
البحرية الأميركية
حاملة طائرات
مصر
اصطدام
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