الإمارات تشهد إصابة أولى بسلالة جديدة من فيروس

أبلغت الإمارات عن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة تدعى 1.بي، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.