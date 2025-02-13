السّلطات الليبية عثرت على جثث لمهاجرين في مقبرة جماعية

عثرت السّلطات الليبية على 29 جثة أخرى على الأقل لمهاجرين في مقبرة جماعية، في جنوب شرق البلاد، وفق ما أكّد مسؤول أمنيّ لرويترز.



وارتفع إجمالي الجثث، التي تم انتشالها إلى 57 جثة، بعد أن أعلن النائب العام الأحد أنّ السلطات انتشلت 28 جثة شمالي الكفرة، وهي منطقة كبيرة، في جنوب شرق البلاد.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنّ الجثث التي عثر عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحمل آثار طلقات نارية.



وقال رئيس أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الصحراوية محمد فضيل، إنهم يتوقعون العثور على مقابر أخرى.



وأضاف فضيل أنه تم ترقيم الجثث وأخذ عينات منها لإجراء فحوص الحمض النووي بحضور النيابة العامة والبحث الجنائيّ.