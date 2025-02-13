ترامب: أوكرانيا ستكون "طرفا" في المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب

أكّد الرئيس الأميرك دونالد ترامب الخميس أنّ أوكرانيا ستكون طرفا في المفاوضات لوضع حدّ للحرب مع روسيا، مبديا اعتقاده أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يريد السلام".



وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض غداة اتصاله بنظيره الروسي "أعتقد أنّه سيقول لي إذا كان لا يريد" السلام.

