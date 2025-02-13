ترامب يريد التباحث مع روسيا والصين في خفض الإنفاق الدفاعيّ

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّه يريد أن يناقش مع الصين وروسيا خفضًا متبادلا بين القوى الثّلاث للإنفاق في مجال الدفاع.



وأكّد ترامب أيضًا للصحافيين في البيت الابيض، أنّه يعتزم عقد قمة مع نظيريه الصينيّ شي جينبينغ والروسيّ فلاديمير بوتين "ما ان تهدأ الأمور بعض الشيء".