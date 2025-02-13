ترامب يبدي رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة السبع

أبدى دونالد ترامب رغبة شديدة في عودة روسيا إلى مجموعة السبع.



واعتبر أنّ استبعاد موسكو من هذه المجموعة في 2014، وكان اسمها يومها مجموعة الثماني، كان "خطأ".



وردًا على سؤال في البيت الابيض عن احتمال عودة روسيا إلى المجموعة المذكورة قال الرئيس الأميركيّ "أودّ جدًا أن أرى عودتها. اعتقد أنّ استبعادها كان خطأ".