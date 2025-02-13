الفاتيكان: الفلسطينيون يجب أن يبقوا في أرضهم

رفض مسؤول كبير في الفاتيكان خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، قائلًا إنّ "الشعب الفلسطينيّ يجب أن يبقى في أرضه".



وقال أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين على هامش اجتماع لإيطاليا والفاتيكان، إن "إحدى النقاط الأساسية للكرسي الرسولي: لا للترحيل"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).



وأضاف بارولين أن طرد الفلسطينيين من شأنه أن يتسبب بتوترات إقليمية و"لن يكون له معنى" لأن الدول المجاورة مثل الأردن تعارض ذلك.



وأشار إلى أنّ "الحل في رأينا هو حل الدولتين، لأنه يعني أيضا منح أمل للسكان".

