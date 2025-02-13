إدارة ترامب طلبت من السفارات الأميركية الاستعداد لخفض عدد الموظفين

اعلنت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من السفارات الأميركية في أنحاء العالم الاستعداد لخفض عدد الموظفين في إطار مساعي الرئيس الجمهوري لإصلاح السلك الدبلوماسي.



وقالت المصادر إن بعض السفارات طُلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين وكذلك الموظفين المحليين بنسبة عشرة بالمئة لكل منهما. ومن المقرر إرسال قوائم بالموظفين إلى وزارة الخارجية بحلول غد الجمعة، والتي ستحدد بعد ذلك إجراءات أخرى.



وفي سياق منفصل، قال مسؤول أميركي إن نحو 60 متعاقدا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية تم إنهاء خدماتهم في الأسابيع القليلة الماضية، وإن هناك احتمالا لمزيد من الخفض في أعداد الموظفين بمكاتب أخرى.



وتأتي هذه الخطوات في وقت يحاول فيه ترامب إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي، إذ أصدر أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الأمين والفعال" لأجندته في السياسة الخارجية.