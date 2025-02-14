الخارجية الأميركية: طائرة تقل الوزير روبيو تعرضت لمشكلة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن طائرة تقل الوزير ماركو روبيو من واشنطن إلى ميونيخ واجهت مشكلة ميكانيكية وعادت أدراجها، مما يعني أن روبيو سيواصل رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى.