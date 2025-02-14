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ترامب: سنبيع الهند مقاتلات إف-35 المتطورة للغاية
أخبار دولية
2025-02-14 | 00:17
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ترامب: سنبيع الهند مقاتلات إف-35 المتطورة للغاية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنّ واشنطن ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز إف-35، لتصبح بذلك الهند واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه الطائرات الخفيّة الفائقة التطوّر.
وقال ترامب: "بدءا من هذا العام، سنزيد المبيعات العسكرية للهند بمليارات الدولارات. كما أنّنا نمهّد الطريق أمام تزويد الهند، في نهاية المطاف، بمقاتلات شبح من طراز إف-35".
كما أعلن الرئيس الأميركي أنّهما اتّفقا على بدء محادثات لمعالجة "التفاوتات المزمنة" في الميزان التجاري بين البلدين.
وقال ترامب: "سنبدأ مفاوضات لمعالجة التفاوتات المزمنة التي كانت تنبغي معالجتها على مدى السنوات الأربع الماضية".
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهندي أنّ بلاده تسعى للتوصّل "قريبا جدا" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يكون "مفيدا لكلا الطرفين".
وقال مودي: "من أجل ضمان أمن الطاقة في الهند، سنركّز على التجارة في النفط والغاز. الاستثمار في البنى التحتية للطاقة سيزداد كذلك في مجال الطاقة النووية"، مشيرا إلى أنّه يريد التوصل إلى هذه الاتفاقية "قريبا جدا".
أخبار دولية
ترامب
ناريندرا مودي
الهند
مقاتلات إف-35
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