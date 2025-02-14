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روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة
أخبار دولية
2025-02-14 | 00:24
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روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ بلاده منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة، القطاع الفلسطيني المدمّر الذي يريد الرئيس دونالد ترامب السيطرة عليه بعد تهجير سكّانه منه في خطة لاقت تنديدا حول العالم.
وروبيو الذي يستعدّ لبدء أول جولة شرق أوسطية له، اعرب عن أمله في مناقشة هذه المقترحات في السعودية والإمارات وإسرائيل، الدول الثلاث التي سيزورها في إطار هذه الجولة.
وكان الوزير بحث ملف غزة خلال اجتماعات عقدها في واشنطن مع مسؤولين من مصر والأردن.
والخميس، قال روبيو في مقابلة إذاعية "في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة - وهم (العرب) لا يحبّونها - هي خطة ترامب. لذلك، إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها".
وأضاف: "نأمل أن تكون لديهم خطة جيّدة حقّا لتقديمها إلى الرئيس".
وكان ترامب حذّر مصر والأردن من عواقب وخيمة إذا لم يوافق هذان الحليفان للولايات المتّحدة على استقبال سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني.
وبهذا الصدد، قال روبيو إنّ "كلّ هذه الدول تتحدّث عن مدى اهتمامها بالفلسطينيين، لكن لا أحد منها يريد استقبالهم. لم يفعل أيّ منها أيّ شيء من أجل غزة من هذا المنظور".
أخبار دولية
ماركو روبيو
الولايات المتحدة
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