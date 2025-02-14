مودي: نسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أنّ بلاده تسعى للتوصّل "قريبا جدا" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يكون "مفيدا لكلا الطرفين".



وقال مودي: "من أجل ضمان أمن الطاقة في الهند، سنركّز على التجارة في النفط والغاز. الاستثمار في البنى التحتية للطاقة سيزداد كذلك في مجال الطاقة النووية"، مشيرا إلى أنّه يريد التوصل إلى هذه الاتفاقية "قريبا جدا".