ماكرون يحذّر من إبرام كييف سلامًا مع موسكو يكون بمثابة "استسلام"

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من سلام يكون بمثابة "استسلام" لأوكرانيا، متسائلا إذا كان نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعدا "بصدق" لوقف إطلاق نار "دائم"، وذلك في مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز نُشرت الجمعة.وقال ماكرون إن "سلاما يكون بمثابة استسلام هو خبر سيئ للجميع".وأضاف: "السؤال الوحيد في هذه المرحلة هو هل الرئيس بوتين مستعد لوقف إطلاق النار بشكل صادق ودائم ومستدام"، مشددا على أن أوروبا سيكون لها "دور تؤدّيه" في المناقشات المتعلقة بالأمن الإقليمي.