كييف: لا محادثات مقررة مع الروس في مؤتمر ميونيخ

أعلنت كييف أنها لا تخطط لحضور اجتماع في ميونيخ الجمعة مع مسؤولين روس أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال دميتري ليتفين، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، للصحافيين: "ينبغي أن يكون هناك موقف مشترك متّفق عليه (مع حلفاء كييف) على الطاولة للتحادث مع الروس. (...) حاليا، ليس هناك أيّ شيء على الطاولة. ليست هناك محادثات مرتقبة مع الروس".



وأضاف أنّ "الموقف الأوكراني لم يتغير. يجب على أوكرانيا التحدث أولا مع أميركا. ويجب على أوروبا أن تشارك في أيّ نقاش جدّي من أجل سلام حقيقي ودائم".



وأتى تصريح المسؤول الأوكراني بعيد إعلان الرئيس الأميركي أنّ اجتماعا بين "مسؤولين كبار" من كلّ من روسيا وأوكرانيا والولايات المتّحدة سيعقد الجمعة في ميونيخ، المدينة الألمانية التي تستضيف مؤتمرا أمنيا دوليا.



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي: "سيعقدون اجتماعا في ميونيخ الجمعة. ستكون روسيا هناك مع أُناسِنا. أوكرانيا مدعوّة أيضا... لست متأكدا من هوية الأشخاص الذين سيمثّلون كلّ بلد، لكنّهم سيكونون مسؤولين كبارا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".