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ستة قتلى في كوريا الجنوبية جراء حريق في ورشة بناء فندق

أخبار دولية
2025-02-14 | 01:07
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ستة قتلى في كوريا الجنوبية جراء حريق في ورشة بناء فندق
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ستة قتلى في كوريا الجنوبية جراء حريق في ورشة بناء فندق

قتل ستة أشخاص وأصيب سبعة في حريق اندلع في موقع بناء فندق فخم في مدينة بوسان الكورية الجنوبية الساحلية على ما ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق.
     
واندلع الحريق قبيل الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية ت غ) في موقع فندق بانيان تري على ما أوضحت السلطات.
     
وكان نحو مئة عامل موجودين في المكان عندما اندلع الحريق على ما أفادت وكالة مكافحة الحرائق، وكالة فرانس برس.
     
ويعتقد أن الحريق اندلع في الطابق الأول من موقع البناء حيث وضع العمال المواد العازلة على ما أفاد مسؤول في الوكالة الصحفيين.
     
وأصدر الرئيس الكوري بالانابة شوي سانغ-موك التعليمات للمسؤولين "لحشد كل التجهيزات والطواقم المتوافرة لاخماد الحريق" على ما ذكرت وزارة المال.
     
وسيطر الاطفائيون على الحريق قرابة الساعة 13,30 بالتوقيت المحلي.

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