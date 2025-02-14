أوكرانيا: روسيا أطلقت 133 طائرة مسيرة في هجوم خلال الليل



أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 133 طائرة مسيرة في هجوم شنته على البلاد خلال الليل.



وذكرت القوات الجوية أنها أسقطت 73 طائرة مسيرة، وأن 58 منها لم تصل إلى أهدافها بسبب الإجراءات الإلكترونية المضادة على الأرجح.



ولم تكشف ما الذي حدث للمسيرتين المتبقيتين.