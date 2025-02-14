فانس: "كل شيء سيكون مطروحا" على طاولة البحث لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، أنّ كلّ الخيارات مطروحة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام "الضغط العسكري".وقال فانس في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نُشرت الجمعة: "ثمة أدوات ضغط اقتصادية، وهناك بالطبع أدوات ضغط عسكرية"، مضيفا: "نحن حريصون على استقلال أوكرانيا السيادي".