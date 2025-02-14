الصين: على الولايات المتحدة أن تبادر إلى خفض نفقاتها العسكرية

أكدت الصين أنّه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تبادر إلى خفض نفقاتها العسكرية، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد إجراء محادثات مع موسكو وبكين بشأن خفض متبادل بين القوى الثلاث للإنفاق الدفاعي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غو جياكون في مؤتمر صحافي دوري: "بما أن الولايات المتحدة تنادي بشعار "أميركا أولا"، يتعيّن عليها أن تأخذ زمام المبادرة وتكون قدوة وتخفض نفقاتها العسكرية".