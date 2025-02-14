اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قلقة للغاية" بشأن وضع الرهائن في غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسهل عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين بين حركة حماس وإسرائيل، أنها "قلقة للغاية" بشأن وضع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.



وقالت في بيان عبر منصة اكس: "عمليات الافراج الأخيرة تعزز الحاجة الملحة لوصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الرهائن المحتجزين. نحن قلقون للغاية على ظروف الرهائن".