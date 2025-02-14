سوريا تتسلم من روسيا مبلغا غير معلن بالليرة

نقلت وكالة الأنباء السورية عن المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي، تأكيده "وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي".



ولم يذكر التقرير المبلغ بالتحديد، غير أنه ذكر أن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق.



وجرت العادة في عهد رئاسة بشار الأسد طبع الأوراق النقدية السورية في روسيا.