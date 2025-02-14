ستارمر يؤكد لزيلينسكي التزام لندن حيال "مسار" أوكرانيا باتّجاه الانضمام إلى الناتو

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي، أن المملكة المتحدة ملتزمة باتباع أوكرانيا "مسارا لا عودة عنه باتّجاه الناتو" (حلف شمال الأطلسي).



وقالت متحدثة باسم مكتب ستارمر إن "رئيس الوزراء أكد التزام المملكة المتحدة حيال اتباع أوكرانيا مسارا لا عودة عنه إلى الناتو، بناء على ما اتفق عليه الحلفاء في قمة واشنطن العام الماضي".



وأتى ذلك بعدما أشارت الولايات المتحدة إلى أن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليست واقعية.