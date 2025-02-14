قاض أميركي يعلق قرار ترامب تجميد أموال المساعدات الخارجية الأميركية

علق قاض أميركي قرار الرئيس دونالد ترامب نهاية كانون الثاني تجميد أموال المساعدات الخارجية الأميركية، مدة 90 يوما في إطار مراجعة واسعة لهذه البرامج بحسب قرار قضائي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.



ومنع القاضي أمير علي كل هيئات الإدارة الأميركية "تعليق أو وقف أو عرقلة الإفراج عن أموال المساعدة الإنسانية الدولية المرتبطة بعقود ومنح واتفاقات تعاون وقروض (..) كانت نافذة بتاريخ 19 كانون الثاني 2025" عشية دخول مرسوم الرئيس الأميركي حيز التنفيذ.