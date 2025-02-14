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نقل البابا فرنسيس للمستشفى

أخبار دولية
2025-02-14 | 06:38
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نقل البابا فرنسيس للمستشفى
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نقل البابا فرنسيس للمستشفى

أعلن الفاتيكان أنه جرى نقل البابا فرنسيس إلى مستشفى صباح اليوم لإجراء فحوص ومواصلة العلاج من التهاب في الشعب الهوائية.

وجاء في بيان: "هذا الصباح، في نهاية مقابلاته، دخل البابا فرنسيس إلى مستشفى أغوستينو غيميلي لإجراء بعض الفحوص التشخيصية اللازمة ومواصلة علاجه من التهاب لا يزال موجودا في الشعب الهوائية".

ويشغل البابا فرنسيس (88 عاما) المنصب منذ عام 2013، وعانى من الأنفلونزا ومشاكل صحية أخرى مرات عدة خلال العامين الماضيين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال البابا في لقاء أسبوعي إنه يعاني من "نزلة برد شديدة" وصفها الفاتيكان في وقت لاحق بأنها التهاب شعبي.

ورغم مرضه، ظل البابا ملتزما بمواعيده اليومية، فعقد اجتماعات في مقر إقامته في الفاتيكان. وقبل ذهابه إلى المستشفى اليوم، عقد البابا اجتماعا رسميا مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو.

وتعرض البابا فرنسيس لحادثتي سقوط في الآونة الأخيرة في مقر إقامته في الفاتيكان، فأصيبت ذقنه بكدمة في كانون الأول وأصيب ذراعه في كانون الثاني.

ويوجد في مستشفى غيميلي في روما، وهو الأكبر في المدينة، جناح خاص لعلاج الباباوات. وأمضى البابا فرنسيس تسعة أيام هناك في حزيران 2023 حين خضع لجراحة لعلاج فتق في البطن.
 

أخبار دولية

البابا فرنسيس

مستشفى

فحوص

التهاب

الشعب الهوائية

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