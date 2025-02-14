زيلينسكي يعتزم زيارة الإمارات والسعودية وتركيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيزور الإمارات والسعودية وتركيا، في الوقت الذي تدخل فيه حرب بلاده مع روسيا مرحلة دبلوماسية غير متوقعة.



ولم يذكر الرئيس الأوكراني الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن موعد زيارته بالضبط.



وقال إنه ليس لديه خطط حاليا للاجتماع مع مسؤولين أميركيين أو روس خلال تلك الزيارات.