اردوغان: الولايات المتحدة تجري "حسابات خاطئة" في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري "حسابات خاطئة" فيما يتعلق بالشرق الأوسط، معتبرا أن الالتفات إلى "الأكاذيب الصهيونية" لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراعات.ورفضت تركيا خطة ترامب لإخراج أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة عليه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وقالت إن هجوم إسرائيل على غزة يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، داعية إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد حكومة تل أبيب.وقال اردوغان خلال رحلة العودة من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان: "للأسف، الولايات المتحدة تجري حسابات خاطئة في منطقتنا. يجب علينا ألا ننخرط في نهج يتجاهل تاريخ المنطقة وقيمها وتراكماتها".وأشار اردوغان الى أنه يتوقع وفاء ترامب بوعوده الانتخابية باتخاذ خطوات من أجل السلام بدلا من صنع صراعات جديدة.وأعلن الرئيس التركي أنه لا يرى أي مؤشرات حقيقية لوقف إطلاق نار في غزة رغم اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لافتا الى أن العالم الإسلامي لم يتمكن بعد من اتخاذ خطوة جماعية في هذه القضية.