قمة لقادة عرب في الرياض الشهر الحالي لبحث الرد على خطة ترامب حول غزة

يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة في الرياض في شباط الحالي لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية وكالة فرانس برس.



وقال المصدر إنّ قادة الدول العربية الخمس سيجتمعون في الرياض "للتوصل إلى رد على خطة ترامب بشأن غزة" قبل "أيام" من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 شباط الحالي، مشيرا إلى أنّ القمة ستشدد على "عدم إخراج الغزيين من غزة" و"رفض التهجير".