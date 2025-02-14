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وزير الدفاع الأميركي: لا يمكن لأوروبا أن تفترض بأن القوات الأميركية ستبقى "إلى الأبد"
أخبار دولية
2025-02-14 | 07:13
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وزير الدفاع الأميركي: لا يمكن لأوروبا أن تفترض بأن القوات الأميركية ستبقى "إلى الأبد"
حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بلدان حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا من الافتراض بأن وجود القوات الأميركية في القارة "سيدوم إلى الأبد"، فيما حضها على إنفاق المزيد على الدفاع.
وقال هيغسيث للصحفيين متحدثا إلى جانب نظيره البولندي في وارسو: "رسالتنا واضحة جدا لحلفائنا الأوروبيين. حان وقت الاستثمار إذ لا يمكنكم افتراض بأن التواجد الأميركي سيدوم إلى الأبد".
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