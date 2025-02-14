اردوغان: تركيا لن تسمح بوجود تنظيمات إرهابية في شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا لن تسمح بوجود تنظيمات إرهابية في شمال سوريا وانها لن تتردد في اتخاذ إجراءات حيال ذلك.



وقال في تصريحات للصحفيين خلال رحلة عودته من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، إن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع تبدو عازمة على محاربة تلك التنظيمات الإرهابية.



وأضاف أردوغان أنه ناقش الخطوات التي يجب اتخاذها ضد تلك التنظيمات خلال اجتماعه مع الشرع في أنقرة في وقت سابق من الشهر.