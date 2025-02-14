زيلينسكي: كييف ستتفاوض مع روسيا فور توصلها إلى موقف مشترك مع واشنطن وأوروبا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لعقد محادثات مباشرة مع روسيا فور توصل كييف إلى موقف مشترك مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن كيفية إنهاء الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات.



وقال: "نحن مستعدون لأي محادثات مع الأميركيين ومع حلفائنا. إذا قدموا لنا ردودا محددة على طلبات معينة وفهما مشتركا بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطير، فمن ثم .. سنكون على استعداد للتحدث مع الروس".