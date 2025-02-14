حماس تؤكد أنه سيتم الإفراج عن ثلاث رهائن إسرائيليين غدًا

أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة أنها ستفرج السبت عن ثلاث رهائن إسرائيليين، بينهم رهينة محتجز لدى حركة الجهاد الإسلامي، ضمن سادس عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والدولة العبرية في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر تطبيق تلغرام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن ثلاث رهائن، وهم ساشا ألكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن".



وأفادت إسرائيل بأنها تسلمت هوية الرهائن الثلاث الذين سيتمّ الإفراج عنهم، مؤكدةً الأسماء التي نشرتها كتائب القسام.